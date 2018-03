Schoonzoon in opspraak door monsterleningen 02 maart 2018

De schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump Jared Kushner is verwikkeld in een zoveelste schandaal. Volgens 'The New York Times' leende hij vorig jaar honderden miljoenen van financiële instellingen, vlak nadat hij in het Witte Huis met hun topmannen vergaderd had. Kushner zou onder anderen de chef van investeringsbedrijf Apollo, Joshua Harris, hebben ontvangen. Harris adviseert de regering over de financiering van infrastructuur. Maar in november kreeg Kushner volgens de 'Times' van Apollo een krediet van 184 miljoen dollar. Ook met de CEO van Citigroup had de zakenman een meeting. In maart vorig jaar ontving hij van hen 325 miljoen dollar. De advocaat van Kushner stelt dat zijn cliënt "geen voordelen" heeft aangenomen.

