Schoonzoon Albert Frère wordt enige topman GBL 11 december 2018

Ian Gallienne, de schoonzoon van wijlen Albert Frère, wordt eind april volgend jaar de enige CEO bij de holding GBL. Tot dusver leidde Gallienne, die getrouwd is met Ségolène Frère, de holding samen met Gérard Lamarche (57). Maar die laatste heeft geen verlenging van zijn mandaat gevraagd en verlaat na zeven jaar de holding. Ook in de raad van bestuur is er een verschuiving. Daar geeft Gérald Frère, de zoon van Albert Frère, het voorzitterschap door aan Paul Desmarais Jr. Gérald Frère wordt ondervoorzitter. De verschuivingen volgen kort op het overlijden van Albert Frère.

