Exclusief voor abonnees Schoonmaker maakt dodelijke val in Gents shoppingcenter 03 juni 2019

In het winkelcentrum Gent Zuid is gisteren een tragisch werkongeval gebeurd. Een Brusselse werknemer van het schoonmaakbedrijf Jette Clean kwam daarbij om het leven. De man stond in een hoogtewerker en was de onderzijde van de lift in het shoppingcentrum aan het poetsen. Om nog onduidelijke reden kwam de lift omlaag waardoor de man drie verdiepingen naar beneden viel. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp kon niet meer baten. Het winkelcentrum zal vandaag ook gesloten zijn, zodat het gerechtelijk onderzoek in alle rust gevoerd kan worden. (DJG/VDS)