Schoonheids- specialiste (31) sterft na botsing tegen pikdorser 15 november 2018

Een schoonheidsspecialiste van 31, Elke Theunissen uit Balen, is omgekomen bij een ongeval met een pikdorser in Lommel. Ze zat als passagier in een witte bestelwagen toen die dinsdagavond rond 22.30 uur achteraan op het landbouwvoertuig knalde, dat door de klap van de baan schoof. De brandweer bevrijdde haar uit het wrak, maar ze bezweek korte tijd nadien aan haar verwondingen. De bestuurders van de bestelwagen en de pikdorser raakten gewond.

