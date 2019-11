Exclusief voor abonnees Schoonbroer van Neymar schenkt Flamengo Copa Libertadores 25 november 2019

00u00 0

88 minuten lang zag het er zaterdag naar uit dat het Argentijnse River Plate, met ex-Gouden Schoen Matías Suárez in de basis, z'n titel zou verlengen als Zuid-Amerikaans clubkampioen maar met twee goals in vier minuten tijd trok de Braziliaan Gabriel Barbosa de scheve situatie helemaal recht voor Flamengo. 'Gabigol' sloot de finale wel af met rood omdat hij zijn shirt uittrok en nadien de supporters van River Plate provoceerde, maar dat deerde de 23-jarige spits niet: voor het eerst in 38 jaar mocht Flamengo de Copa Libertadores in de lucht steken. Tot groot jolijt van Neymar, want Barbosa is het vriendje van zijn zus Rafaella Beckran. (VH)