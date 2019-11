Exclusief voor abonnees Schoonbeek-Beverst weer stap dichter bij de eindronde 13 november 2019

00u00 0

Voetbal

Eerste provinciale

Na de 3-0-nederlaag op Beek-Bree was het voor velen toch een beetje uitkijken naar de reactie bij Schoonbeek-Beverst tegen lijstaanvoerder Koersel. En het moet gezegd, beide teams toonden van bij het eerste fluitsingnaal niet toevallig bovenin geparkeerd te staan. Met fris en verzorgd voetbal baanden beide coaches zich een weg naar de top, iets waar ze in deze onderlinge confrontatie niet wilden van afwijken. "We hebben deze wedstrijd aangepakt zoals we dat ook in andere confrontaties doen", aldus coach Yves Beckers. "Het heeft uiteindelijk ook geresulteerd. Ik denk niet dat er veel op onze zege aan te merken valt, ook al leek iedereen zich stilaan bij een puntendeling neer te leggen. De inbreng van routinier Gert Meekers achterin, bracht dat jongens als Cops en Soubry hoger op hun flank konden acteren, en precies daaruit kwam onze winninggoal tot stand. Dit brengt ons een stap dichter bij de eindronde; het doel wat we na die uitstekende competitieaanhef toch stilaan mogen koesteren." (JHB)

