Schooltje rouwt om leerling en papa van leerlinge 04 januari 2019

00u00 0

Lagere school De Vlieger in het Limburgse Kaulille is deze kerstvakantie met een dubbel drama geconfronteerd door het overlijden van leerling Ryan (6) en Tom Schouteden (39), de papa van een 8-jarige leerlinge. Ryan werd op tweede kerstdag omgebracht door zijn 35-jarige moeder Tamara N., een thuisverpleegster uit Bree. Verpleegkundige Tom Schouteden kwam tijdens nieuwjaarsnacht na een discussie in een plaatselijk café om het leven. De school heeft een rouwhoekje ingericht waar zowel de leerlingen als de ouders troostende woorden en tekeningen kunnen achterlaten. Op maandag 7 januari, de eerste schooldag van het nieuwe jaar, kan iedereen met zijn vragen terecht bij een team van psychologen en het CLB, die de hele dag aanwezig zullen zijn. Ook de volgende weken zullen zij hulp verlenen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN