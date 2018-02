Schoolschutter ging na bloedbad langs McDonald's 17 februari 2018

00u00 0

De schutter die woensdag zeventien mensen doodde in een school in Florida, is na het bloedbad nog rustig gaan winkelen. Zo stapte hij een Wal-Mart-supermarkt binnen, ging hij een drankje kopen in een Subway en hield hij ook halt in een McDonald's. Er verliepen 40 minuten tussen het drama en zijn arrestatie. Intussen blijkt dat Nikolas Cruz (19) een schietopleiding gevolgd had op de school waar hij toesloeg, als deel van een programma om leerlingen naar het leger te lokken. (GVV)