Schoolopvang in sporthallen en bibliotheken?

De kans is reëel dat kinderen binnenkort opgevangen worden in sporthallen en bibliotheken. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de scholen moeten zorgen voor opvang als de ouders vanaf 4 mei weer aan de slag gaan. Maar veel scholen hebben niet de ruimte om een veilige opvang te garanderen. Bovendien moeten de leerlingen in noodopvang strikt gescheiden worden van degenen die les komen volgen. Daarom adviseren experts om de opvang elders te organiseren - in sporthallen, culturele centra, bibliotheken of andere leegstaande gebouwen in de gemeente. De lokale besturen kunnen dat samen met de scholen organiseren. Het toezicht kan worden uitgevoerd door opvoeders, of door mensen met een geschikte achtergrond die zonder job zitten. Zij moeten zelf geen les geven, maar zorgen dat alles veilig verloopt en dat de kinderen preteaching krijgen. Het kabinet-Weyts bevestigt dat een samenwerking met de lokale besturen "zeer belangrijk" wordt om de opvang te organiseren. Weyts zit de komende dagen samen met experten en sociale partners om plannen uit te tekenen. (ADB)

