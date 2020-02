Exclusief voor abonnees Schooldirecteurs vaak langdurig ziek 19 februari 2020

Een groot aantal schooldirecteurs is langdurig ziek en het is allesbehalve evident om de vacatures in te vullen. Dat valt te horen in zowel het katholiek als het Gemeenschapsonderwijs. "Het is een vicieuze cirkel", zegt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) in De Standaard. "Door het lerarentekort moeten directeurs constant op zoek naar vervangers. De druk verhoogt, terwijl ze al op hun tandvlees zitten. Daardoor vallen ook zij uit en moet een leerkracht invallen als waarnemend directeur. En dan moet de school op zoek naar een vervanger voor die leraar." Uit een recent rapport van de onderwijsadministratie blijkt dat het vooral de directeurs tussen de 56 en 65 jaar zijn die uitvallen door stress of burn-out. In het basisonderwijs is het probleem het grootst: daar waren directeurs in 2018 gemiddeld 19,4 dagen ziek, tegenover 16,4 ziektedagen in het hele onderwijs.

