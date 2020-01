Exclusief voor abonnees Schooldirecteur die N-VA'ers vergelijkt met nazi's krijgt job niet terug 14 januari 2020

De ex-directeur van een basisschool in Ronse, die N-VA'ers vergeleken had met nazi's, krijgt zijn functie niet terug. Dat heeft de Raad van State beslist. Eddy Desmet schreef in september 2015 een mail naar minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans uit onvrede over de aanpak van de asielcrisis. "N-VA staat voor mij gelijk aan 'NAZI' en afgietsels van oorlogsmisdadigers", schreef hij. De directeur zei ook dat kinderen van N-VA'ers niet welkom waren op zijn school. Als tuchtstraf kreeg hij een 'terugzetting in rang' opgelegd. Daartegen protesteerde hij bij de Raad van State, omdat hij vond dat zijn vrijheid van meningsuiting geschonden werd. Maar die geeft hem nu dus ongelijk. Het arrest beklemtoont dat de voormalige directeur zwaarder gestraft had kunnen worden. "Terugzetting in rang is de lichtste sanctie - hij kon ook ontslagen worden."

