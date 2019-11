Exclusief voor abonnees Schoolbus brandt volledig uit 22 november 2019

00u00 0

Terwijl hij gisterochtend op weg was om z'n eerste kindje op te pikken, is in Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen) een schoolbus uitgebrand. De chauffeur en de begeleidster konden tijdig ontsnappen. De brand ontstond rond 7.45 uur aan de linkerzijde van de cabine. "De bus is pas twee maanden oud. Waarschijnlijk lag een constructiefout aan de basis", zegt Frederik Vandekerckhove, zaakvoerder van VDK Reizen. Het bedrijf vervoert al jaren de leerlingen van De Bevertjes in Oedelem, een school voor kinderen met een beperking.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu