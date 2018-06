School waarschuwt ouders voor clown in struiken 13 juni 2018

De Vrije Basisschool Sint-Joris in Blaasveld bij Willebroek heeft de ouders van zijn leerlingen gewaarschuwd voor een als clown verklede man die kinderen lastigvalt. Vorige week namen de ouders van één van de leerlingen contact op met de directie. "De jongen werd benaderd door een man in een clownspak die verstopt zat in de struiken", klinkt het. Het incident zou kort na schooltijd hebben plaatsgevonden op een speelpleintje in de buurt. Het kind vluchtte meteen en sloeg alarm. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek bevestigt de melding. "Wij nemen deze zaak ernstig en zullen dit verder onderzoeken", klinkt het. "Het kind zal verder verhoord worden en we zullen controles in de buurt uitvoeren." (TVDZM)

