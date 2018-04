School uit, sportschoenen aan: minister Muyters wil jongeren doen bewegen net na de les Redactie

07 april 2018

00u00 1 De Krant Van frisbee over rugby tot kickboksen. De Vlaamse regering maakt 2,5 miljoen euro vrij voor sport net na de schooluren. Zo moeten jongeren van het eerste tot het vierde middelbaar aan het bewegen gaan, nochtans een moeilijke doelgroep.

Haal de activiteiten naar de school, plan ze nét na de les en laat jongeren beslissen welke sport ze doen. Met die strategie wil Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) jongeren aan het bewegen krijgen. De Vlaamse regering maakte daarvoor 2,5 miljoen euro vrij.

Op dit moment is een derde van alle jongeren onder de 18 aangesloten bij een sportclub. Dat kan beter, zeker in de groep tussen 12 en 15 jaar. Een typische leeftijd waarop jongeren afhaken. Terwijl bij de 8- tot 11-jarigen nog 211.000 kinderen aangesloten zijn bij een club, daalt dat in die leeftijdscategorie naar zo'n 160.000.

De overgang van de lagere school naar het middelbaar doet jongeren afhaken: meer huiswerk, nieuwe vrienden en een nieuwe omgeving.

