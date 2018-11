School stuurt lastige leerlingen naar rusthuis 10 november 2018

Het technisch instituut Don Bosco in Hoboken deelt geen strafstudie meer uit aan leerlingen die het te bont hebben gemaakt. Als alternatieve straf moeten ze helpen in het woonzorgcentrum: afwasje doen, een eindje wandelen met de oudjes... De bejaarden vinden het fijn, de leerlingen vinden het doorgaans ook een bijzondere ervaring. "Sommigen vinden het hier zo boeiend dat ze zelfs later in de zorgsector willen werken", klinkt het. Onderwijsexperts juichen dergelijke alternatieve straffen toe. "Jongeren moeten leren hun verantwoordelijkheid te nemen en hun fouten te herstellen." (ADA/LB)