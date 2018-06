School staat terecht voor vechtpartij op speelplaats 30 juni 2018

"Het is de schuld van de school dat ik gevochten heb." Met die boodschap stond Wouter E. (22) voor de rechtbank in Turnhout. Vier jaar geleden kreeg de jongeman het aan de stok met een toenmalige schoolgenoot van het VIBO Het Kasteelpark in Oud-Turnhout, een school voor bijzonder onderwijs. "Hij had mijn vriendinnetje afgepakt", aldus E., die vlak voor het begin van de paasvakantie zijn liefdesrivaal al bedreigd had. Toen de school herbegon na die twee weken vakantie, viel E. de tiener aan. "Hij sprak het slachtoffer aan en toen die zei dat E. weg moest gaan, is hij als een bezetene op hem beginnen te slaan en schoppen", klinkt het. Volgens E.'s advocate lijdt haar cliënt aan een autismespectrumstoornis en werd hij zelf eerst geduwd. "Er is sprake van uitlokking", aldus de advocate. "Bovendien heeft de school niets ondernomen om de jongeren gescheiden te houden terwijl zij wisten dat er een conflict was."

