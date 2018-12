School schorst 13-jarige die met aanslag dreigt"als grap" 12 december 2018

Een 13-jarige leerling van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende is geschorst nadat hij gedreigd had met een aanslag op school. Maandag stapte hij met een handgeschreven briefje met bedreigingen naar de leerkrachten. Naar eigen zeggen had hij dat gekregen van een onbekende. Gevolg: de school werd ontruimd. "We konden geen risico nemen", zegt directeur Yannick Scheyving. Later die dag werd duidelijk dat hij het zelf geschreven had. "Een misplaatste grap. Hij vond zijn inspiratie bij het voorval in het KTA in Brugge, waarbij leerlingen een aanslag op de klas met anderstalige nieuwkomers planden." De schorsing duurt zeker tien dagen. Daarna volgt er overleg met de ouders "en bekijken we of er verdere stappen nodig zijn", aldus de directeur. (BBO)

