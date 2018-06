School rouwt om dood Mees (10): één vonk kost spelend jongetje het leven Jurgen Eeckhout

22 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Krant De ontploffing die een jongetje van 10 uit Oostakker woensdagavond het leven kostte, is ontstaan door een lek in een terrasverwarmer. De poolhouse werd gevuld met gas, waardoor de kleinste vonk voldoende was voor een enorme knal. De spelende Mees De Beule kreeg een zwaar betonblok op zich.

Mees was woensdagavond in de tuin aan het ravotten, toen om vijf na acht plots de poolhouse ontplofte. De jongen raakte bedolven onder het puin. Een twintigtal buren was gealarmeerd door de luide knal en schoot meteen te hulp. Hun poging haalde niks uit. De brandweer kon alleen met luchtkussens het betonblok tillen. Voor de jongen kon geen hulp meer baten.

Hoe de poolhouse kon ontploffen, wordt nog onderzocht, maar alles wijst erop dat het gebouw volledig gevuld was met gas.

