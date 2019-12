Exclusief voor abonnees School ontvangt klacht voor Engelstalig 'verkeersventje' 07 december 2019

De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Ieper heeft een opvallende klacht ontvangen. Via de Vaste Commissie voor Taaltoezicht liet iemand zijn of haar onvrede blijken over een verkeersbord aan de schoolpoort waarop de Engelstalige tekst 'Slow' prijkt. "Voor de verkeersveiligheid hebben we daar inderdaad een bord in de vorm van een ventje geplaatst, met dat onderschrift. Dat hadden we gewoon aangekocht, net zoals andere scholen dat deden", bevestigt directeur Lieven Calis. Hij is niet van plan om het 'ventje' meteen weg te halen. "Pas op, ook ik hecht belang aan het Nederlands en aan de Vlaamse identiteit, maar je moet alles toch een beetje in zijn proporties zien." Wel zal hij een gefundeerd antwoord naar de commissie sturen. "Mochten wij de wet overtreden, dan plaats ik het bord niet meer buiten", verzekert Calis. "Los daarvan nodig ik de klager uit op onze school. Hij kan dan eens deelnemen aan een les verkeer, een les taal of een les verdraagzaamheid."

