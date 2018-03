School ontruimd door mysterieuze geur 07 maart 2018

Zeven leerlingen en een leerkracht van de GO! Secundaire School in Lennik zijn gisternamiddag met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. Toen ze na de middagpauze terugkeerden naar hun lokaal werd een penetrante geur waargenomen, waarna twee leerlingen te kampen kregen met ademhalingsproblemen. Zes anderen voelden zich vervolgens onwel. Alle 300 aanwezigen werden geëvacueerd. De brandweer kwam ter plaatse en voerde verschillende metingen en controles uit, maar die bleken negatief. Na het toedienen van zuurstof mochten de acht personen opnieuw naar huis. Het schoolgebouw werd om 15 uur opnieuw vrijgegeven, na een grondige verluchting. Mogelijk lagen werken in de toiletten - meer bepaald een lijm die gebruikt werd om tegels aan de muur te hangen - aan de basis van de geurhinder. (TVP)

