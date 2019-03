Exclusief voor abonnees School in lockdown na schorsing 28 maart 2019

Wie gisteren binnen wilde in het Sint-Jozefinstituut van Kontich moest aanbellen. Na een bedreiging van een geschorste leerling vroeg de politie aan de school om de poort gesloten te houden. Leerlingen mochten enkel met begeleiding binnen en buiten. "Een jongen heeft opgeschept tegen medestudenten na aanhoudende problemen op school. Hij zei dat hij keet zou komen schoppen, ondanks zijn schorsing tot na de paasvakantie", zegt de lokale politie. Het gaat om dezelfde 19-jarige die vorige week nog voor de rechtbank moest komen voor ernstige bedreigingen tegen zijn vorige school, OLVI in Boom. In een opstel schreef hij dat hij een schietpartij op school zou houden als hij nog maar drie weken te leven zou hebben. Hij riskeert zes maanden cel met uitstel.

