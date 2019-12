Exclusief voor abonnees Schoofs geschorst tegen Standard 27 december 2019

KV Mechelen zal het in de eerste wedstrijd van 2020 thuis tegen Standard moeten doen zonder Rob Schoofs (25). De middenvelder pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst. Schoofs werd in de tweede helft afgevlagd voor offside, maar schoot de bal toch in doel. "We hadden heel wat kansen gemist en uit frustratie ging ik nog mijn kans. Het waren de emoties. Dom van mezelf natuurlijk, want nu mis ik de topwedstrijd tegen Standard. Maar ik zal er mijn vakantie niet door laten verbrodden." (ABD)