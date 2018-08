Scholz voor 5 jaar naar Midtjylland 09 augustus 2018

Alexander Scholz (25) ruilt na amper zes maanden Club Brugge in voor FC Midtjylland. De landskampioen uit Denemarken verleidde hem met een contract van vijf jaar. Verwacht wordt dat de deal vandaag nog officieel wordt gemaakt - Scholz reisde gisteren al naar zijn thuisland om medische tests af te leggen. Met de transfer is een slordige 1,5 miljoen euro gemoeid. Eind vorig seizoen had hij al voor zichzelf uitgemaakt dat hij Club wilde verlaten - drie basisplaatsen en twee invalbeurten vond hij te weinig. Zijn transfer naar Midtjylland opent perspectieven voor Anderlecht. Paars-wit hoopt er Bubacarr Sanneh (23) weg te plukken. Kostprijs: minstens 5 miljoen euro. (NP/TTV/PJC)

