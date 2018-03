Scholz geschorst voor start play-off 1 12 maart 2018

00u00 0

Leko kan op speeldag één al zeker geen beroep doen op Alexander Scholz. De Deen pakte zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Naast Vanaken (rug) zat ook Dion Cools niet in de wedstrijdkern. Hij was ziek. (WDK)