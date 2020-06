Exclusief voor abonnees Scholieren vragen proclamatie toe te laten: "Een beetje feest" 11 juni 2020

De Vlaamse Scholierenkoepel wil dat scholen de toelating krijgen om nog voor de zomervakantie een proclamatie te organiseren. "Concreet willen we dat een gezamenlijke 'offline' diploma-uitreiking kan vanaf 24 juni, voor een aantal tot 200 leerlingen en leerkrachten", stelt de koepel - al mag "meer altijd". Pas op 1 juli komt er een nieuwe nationale versoepeling waardoor grotere bijeenkomsten mogelijk zullen zijn, en dat is te laat, klinkt het. "Het is voor jongeren een bijzonder schooljaar geweest, met veel afstand, stress en heel weinig aanbod", zegt Louis Notte, de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel. "De overheid kan met een kleine ingreep ervoor zorgen dat we samen toch een beetje feestelijk kunnen afsluiten."

