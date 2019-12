Exclusief voor abonnees Scholen waar ze toplezertjes kweken 07 december 2019

Lezen, lezen, lezen. In zes scholen die als voorbeeld dienen volgens de Taalraad, gaat dat veel vlotter dan elders in Vlaanderen. De grote meerderheid haalt daar in het vierde leerjaar al het leesniveau van het zesde. Precies het omgekeerde van de algemene trend, die zegt dat Vlaamse zesdejaars het niveau halen dat leeftijdsgenoten in heel wat landen al in het vierde leerjaar bereiken. De remedie is simpel, maar blijkbaar zeer efficiënt: "Zorg dat kinderen gráág lezen. Want wat je graag doet, doe je beter." In de stedelijke basisschool 'De Kleine Wereld' in Antwerpen (foto), beginnen ze élke dag met een uurtje lezen. (ADW/SSL)

