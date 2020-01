Exclusief voor abonnees Scholen vragen 'dutjesgeld': onaanvaardbaar volgens minister 10 januari 2020

Uw kleutertje heeft 's middags een dutje gedaan op school? Dat is dan 1 euro. "Vroeger kwamen de allerkleinsten maar een halve dag, nu blijven ze meteen een hele dag. We zijn niet verplicht een slaapklasje in te richten, maar zien dit als een extra service. Daar mag iets tegenover staan", zegt de directeur van de Emmaüs-school in Aalter. Hij is lang niet de enige die 'dutjesgeld' int: steeds meer scholen doen het. Nochtans kan dit volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) niet door de beugel.