Scholen straks om de zes jaar doorgelicht 23 februari 2018

In de toekomst zullen scholen minstens één keer om de zes jaar het bezoek krijgen van de onderwijsinspectie. Nu is dat nog om de tien jaar. Dat staat in de hervorming van de inspectie die is goedgekeurd door de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement. Bedoeling van de hervorming is ook dat de inspecties transparanter gebeuren, dat ouders en leerlingen erbij betrokken worden en dat de dialoog tussen de inspectiediensten en de scholen verbetert. Veel scholen klagen nu over het papierwerk en de stress die komen kijken bij een bezoek van de diensten. Dat papierwerk zou worden afgenomen, onder meer door het schrappen van het 'vooronderzoek'.