Scholen stoppen uur vroeger uit protest tegen 'malafide inspecteur' 24 januari 2019

00u00 0

Leerkrachten op veertien Brusselse middelbare scholen stoppen maandag een uur eerder met lesgeven om een onderzoek te eisen naar een onderwijsinspecteur, die volgens de onderwijsvakbond niet onafhankelijk genoeg is. Brussels onderwijsschepen Faouzia Hariche (PS) liet eerder deze week weten dat zo'n onderzoek er niet komt. De vakbonden hebben naar eigen zeggen aanwijzingen dat een Brusselse onderwijsinspecteur leerlingen van het Brusselse Athenée des Pagodes hielp om een klacht in te dienen tegen een leerkracht nadat ze in de zomer waren gezakt voor hun examen. Maandag op de gemeenteraad krijgt de schepen vragen over de kwestie. "Om leerkrachten de kans te geven daarbij te zijn, kondigen we een werkonderbreking aan tijdens het laatste lesuur", zegt Michel Thomas van onderwijsvakbond CGSP.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over onderwijs en opvoeding