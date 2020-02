Exclusief voor abonnees Scholen sluiten 18 februari 2020

Bij het lezen van het artikel 'Nu actie of er moeten scholen sluiten' viel ik bijna van mijn stoel: Nederlandse experten komen naar hier om te debatteren. Ze vertegenwoordigen een land waar de onderwijssituatie nog slechter is, waar er effectief scholen gesloten worden wegens het lerarentekort. Het probleem schuilt niet in de lerarenopleiding, de administratieve rompslomp is niet de oorzaak van het lerarentekort. Neen, het probleem is veel ernstiger en bijna onoplosbaar: er dringt zich een belangrijke mentaliteitsverandering op. Waar is het respect voor de leraar gebleven? Jongeren kijken al lang niet meer op naar een leraar die het beste van zichzelf probeert te geven, ouders durven in te gaan tegen beslissingen die over hun zoon of dochter werden genomen. Ik begrijp volkomen dat onze jongeren niet meer in het onderwijssysteem willen (of durven) stappen. De leraar heeft al geruime tijd zijn status verloren, moet harder en harder werken, krijgt geen pedagogische vrijheid meer, onderbetaald. Geloof me vrij, die vier hoorzittingen die de sp.a organiseert, zullen niets uithalen. Voor actie (welke actie trouwens?) is het nu al veel te laat.

Johan Messeeuw (leraar op rust)

