Scholen nu al dicht in 19 EU-lidstaten 14 maart 2020

Het aantal EU-lidstaten waar alle scholen worden gesloten, liep gisteren op tot 19 van de 27 - nadat ook Bulgarije, Estland, Kroatië en Luxemburg daartoe hebben beslist. België is niet meegerekend, omdat hier de lessen wel opgeschort zijn, maar er nog opvang moet worden voorzien. En in Duitsland is er bijvoorbeeld nog geen nationale maatregel, maar doet een meerderheid van de deelstaten wel mee. Buiten de EU sluit Zwitserland alle scholen, terwijl op IJsland al het middelbaar en hoger onderwijs stilligt.

