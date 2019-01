Scholen mogen zelf bepalen hoe ze klimaatbrossers aanpakken: "Dat ze nu maar speelplaats proper houden" Steven Swinnen

25 januari 2019

05u00 0 De Krant Burgerlijke ongehoorzaamheid, hoofdstuk 3. Schooldirecteurs hebben stille bewondering voor hun begeesterde leerlingen, maar spijbelen blijft spijbelen. En wat als ze effectief nog tot eind mei elke donderdag hun kat sturen naar de les? "We gaan niet milder verbeteren voor klimaatspijbelaars."

Mogen we ons aan maatregelen verwachten van de Onderwijs-minister en de koepels nu de klimaatspijbelaars week na week blijven groeien? Neen, zo blijkt. "De jongeren geven een belangrijk signaal. Klimaat leeft, al zie ik hen liever actievoeren op lesvrije momenten", zegt minister Crevits (CD&V). "Maar de regels zijn duidelijk: de manier hoe scholen hiermee omgaan, is hun autonomie." Ook Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs) en Raymonda Verdyck (GO) laten verstaan dat er geen speciale richtlijnen komen.

Scholen beslissen dus zelf en bijgevolg ontstaat er willekeur. In BimSem in Mechelen mogen leerlingen één keer klimaatspijbelen zonder sanctie. Gisteren telde directeur Jurgen Moons 67 brossers. "Tijdens een klimaatraad heb ik de leerlingen gezegd dat ik achter hun doelstelling sta, maar dat we klimaatspijbelen niet kunnen goedkeuren. Wij geven dat in als code B. (een problematische afwezigheid, red.)" Wie twee keer spijbelt voor het klimaat krijgt een alternatieve sanctie zoals een verhandeling over het klimaat.

Sanctie? Een film kijken

Geen sanctie voor de leeftijdsgenoten op het Busleyden Atheneum in Mechelen. Betogen kan, maar enkel met een gehandtekend briefje van ma of pa én een selfie uit Brussel. Directeur Jeroen Van der Auwera merkt dat het engagement van de klimaatspijbelaars écht is. "En ze maken ook afspraken met het oog op de lessen door onderling af te wisselen. Ze mogen nu wel zorgen dat de speelplaats hier proper blijft."

Ook in RHIZO in Kortrijk wacht wie opstapt voor het klimaat nog een 'tegenprestatie' in de vorm van een zwerfvuilactie. In het Koninklijk Atheneum in Etterbeek zijn er wel strikte afspraken: brossen is strafstudie en afgelopen woensdag mochten 200 leerlingen merken dat dit geen loos dreigement was. Al stond 'strafstudie' dit keer gelijk met kijken naar een klimaatfilm. Spijbelaars die denken toetsen te kunnen overslaan, krijgen die wel in de eerstvolgende les voor hun neus. "Het wordt misschien wel een probleem, als ze op het einde van het jaar de leerstof niet beheersen", vreest de directie. Vijf dagen afwezig? Dan moeit het CLB zich.

Meteen nul én strafwerk

Vijf kilometer verderop in Sint-Pieters-Woluwe vindt het Sint-Jozefscollege het dan weer geen enkel probleem. "De afspraak is wel dat de leerlingen het eerste lesuur komen volgen en daarna mogen ze gaan betogen. Wij zien dat als een opportuniteit om leerlingen aan te sporen om zich dagelijks in te zetten voor het klimaat." Wie aan klimaatspijbelen doet, kan het niet beter treffen dan in het Stedelijk Lyceum in Berchem. Daar trekken ze gewoon de parellel met wie ziek is. "Wij zijn geen school die sanctioneert", zegt coördinator Kristien Caris. "Deze acties zijn ook een manier van leren. Zich organiseren, zich verenigen, afspraken maken enzovoort. Dat staat allemaal in de eindtermen. Als school houden we er rekening mee dat leerlingen afwezig zijn en dat ze lessen inhalen, net zoals bij een zieke leerling of leerkracht."

Nog origineler zijn ze in het Atheneum in de Voskenslaan in Gent, waar ze strafstudie uitdelen in het belang van de klimaatspijbelaars. "Deze actie steunt op 'burgerlijke ongehoorzaamheid' en als wij hen niet straffen, dan zijn ze dus niet burgerlijk ongehoorzaam", klinkt het. "We steunen het idee wel, maar wie meedoet, beseft dat er ook consequenties zijn. Een nul op gemiste testen krijgen ze niet omdat dat wettelijk gezien eigenlijk niet mag. Maar ze krijgen die dag dan 'geen evaluatie', en wie niet voldoende geëvalueerd kan worden, kan ook niet bewijzen dat hij de leerplandoelstellingen gehaald heeft. Dat kan dan resulteren in herexamens of erger, maar we hopen dat het niet zo ver komt."

In het Sint-Bavo humaniora in Gent hebben ze er allemaal geen last van. Klimaatspijbelen betekent een nul op de testen van die dag, onwettig afwezig en strafwerk. Het gevolg? De eerste keer trokken er 8 leerlingen naar Brussel, maar sindsdien liet niemand zich nog vangen. (WVK/VRJB/VDS/LPS/ADA/SSB)