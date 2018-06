Scholen krijgen lespakket over maansverduistering 09 juni 2018

In de nacht van 27 op 28 juli krijgen we een totale maansverduistering of maaneclips, die bij heldere hemel ook in ons land zichtbaar zal zijn. Daarom bieden de volkssterrenwachten en ministers Crevits (Onderwijs) en Muyters (Wetenschap) alle lagere en secundaire scholen een kant-en-klaar lespakket aan. "Een maansverduistering kan de interesse van leerlingen wekken om voor wetenschappen te kiezen", zegt Crevits. Vraag is natuurlijk of de secundaire scholen in volle examenperiode nog veel kunnen aanvangen met zo'n pakket, maar de minister benadrukt dat het ook bedoeld is voor de maaneclips van 21 januari 2019. (ARA)