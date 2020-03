Exclusief voor abonnees Scholen bereiden zich voor op 'preteaching' van nieuwe leerstof 31 maart 2020

00u00 0

Als de scholen niet meteen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen de leerkrachten overgaan tot de 'preteaching' van nieuwe leerstof. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gezegd na overleg met het onderwijsveld. Zowel leerkrachten als ouders krijgen nog 'handvaten' over hoe ze met deze nieuwe fase in het afstandsleren zullen moeten omgaan, aldus Weyts. Hij wil niet dat er leerweken verloren gaan. "De resterende onderwijstijd zal optimaal benut worden en er komen hoe dan ook faire evaluaties, zeker van de leerlingen die op scharnierpunten staan in hun onderwijstraject." De scholen bereiden zich momenteel voor op drie scenario's. Ze houden rekening met een heropstart vanaf 20 april, een heropstart in mei, en het niet of nauwelijks nog heropstarten voor de zomervakantie. Dat er zou worden geraakt aan de zomervakantie, bijvoorbeeld om verloren lestijd in te halen, is momenteel geen optie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis