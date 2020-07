Exclusief voor abonnees Schoenaerts schittert naast Charlize Theron in Netflix-film 10 juli 2020

Hij transformeerde al in een racepiloot, vetmester, duikbootofficier en paardentemmer, maar een superheld, dat is ook voor Matthias Schoenaerts (42) nieuw. Vanaf vandaag is hij aan de zijde van Charlize Theron (44) te zien in 'The Old Guard', zijn eerste film voor Netflix. Schoenaerts' personage, Booker, zit in een team van onsterfelijke superhelden onder leiding van Andy (Theron). Samen proberen ze de wereld te behoeden voor aankomende rampen. De actrice is overigens dolblij dat ze met onze landgenoot op de affiche staat. "Ik lieg niet als ik zeg dat ik al bijna 15 jaar probeer om met hem samen te werken. Als ik mijn vijf favoriete acteurs van dit moment moet noemen, dan zit Matthias daar zeker bij." (DBJ)

