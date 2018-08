Schnyder oudste kwalificatiespeelster op US Open 27 augustus 2018

Patty Schnyder (WTA 187) werd afgelopen weekend de oudste speelster die zich ooit voor de hoofdtabel van de U.S.Open wist te kwalificeren. De 39-jarige Zwitserse heeft er al een bewogen leven - haar ex-man zou met haar fortuin gaan lopen zijn - en carrière opzitten - ze was het nummer zeven van de wereld in 2005 - maar doet nu toch weer van zich spreken. Schnyder speelt morgen in het vernieuwde Louis Armstrong Stadium tegen Maria Sharapova (WTA 21). Het is net tien jaar geleden dat beide dames nog eens tegen elkaar uitkwamen. (FDW)

