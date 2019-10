Exclusief voor abonnees Schmidt "Bracht Depoitre aan het twijfelen" 28 oktober 2019

Daniel Schmidt hield STVV met twee goede reddingen recht. Eerst haalde hij een omhaal van Kvilitaia uit de kruising, aan het slot van de match hield hij Gent van de eerste uitoverwinning door Depoitre van een zekere goal te houden. "Ik bleef zo lang mogelijk staan om Depoitre niet de mogelijkheid te geven de bal meteen af te leggen. Dat bracht hem aan het twijfelen. Daarna keek ik opvallend richting zijn mee opgerukte medespeler, wat hem misleidde en aanzette het zelf te proberen. Daar was ik op voorbereid. En dus lag ik goed plat." Schmidt, die er de voorbije drie matchen 11 om de oren kreeg, was niet alleen blij met het punt, maar ook met het nog eens houden van de nul. "Een goed gevoel. Met dank aan het ganse team. Na de zware nederlagen in Kortrijk en Gent hebben we deze week vooral tactisch getraind. We pakten vaker uit met flankwissels en kwamen solider voor de dag. Met resultaat." (FKS)

