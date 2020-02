Exclusief voor abonnees Schlagersterren krijgen eigen 'walk of fame' 13 februari 2020

00u00 0

Ook Hasselt heeft nu een 'walk of fame'. Gisteren kregen alle artiesten die al meer dan vijf keer optraden op het Schlagerfestival een eigen ster bij de ingang van de Ethias Arena. De Romeo's en Christoff zijn de absolute recordhouders met liefst 13 optredens. Laura Lynn (12), Willy Sommers (10), Yves Segers (7) en Bart Kaëll (6) vervolledigen het gezelschap. Voor Willy, die vorige week nog een MIA won, was het al de tweede erkenning sinds hij geopereerd werd aan z'n hart. "Ik voel me uitstekend. Alles stroomt weer door m'n aderen. Ik kreeg al een ster in Plopsaland De Panne en nu ligt er ook één in Hasselt. Dit is voor het leven." (LV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis