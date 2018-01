Schipper redt vrouw (88) uit kanaal 00u00 0

Een 88-jarige vrouw uit Deurne is op oudejaarsavond van de verdrinkingsdood gered door een schipper en een toevallige passant op de fiets. De vrouw reed om onbekende reden op het jaagpad langs het kanaal en belandde met haar oude BMW in het water. "We hoorden de plons en zagen de auto drijven", vertelt schipper Roland Humbert. "Ik heb meteen een tros naar de wagen gegooid. Die bleef achter de zijspiegel steken, zodat ik de wagen naar de kant kon trekken. Samen met een man die toevallig voorbijkwam, hebben we de vrouw uit de wagen gehaald. Ze zat toch al tot boven haar borstkas in het water."

