Schip met 234 migranten mag dan toch aanmeren in Malta 27 juni 2018

Het reddingsschip Lifeline mag na lang aandringen aanmeren in Malta. Het schip heeft 234 migranten aan boord, die gered zijn voor de Libische kust. Italië wou het schip niet laten aanmeren en ook Spanje en Frankrijk lieten het niet toe. Malta had ook eerst geweigerd, maar nu is er een akkoord dat de opvarenden van het schip verspreid zullen worden over vier landen: Malta, Italië, Frankrijk en Portugal. Die oplossing kwam uit de bus nadat de Italiaanse premier Giuseppe Conte telefoneerde met de Maltese premier Joseph Muscat. Duitsland, Spanje en Nederland overwegen mee te helpen met de opvang van deze vluchtelingen. Het schip behoort toe aan een Duitse ngo, maar vaart onder de Nederlandse vlag. (idv)

HLN