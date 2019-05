Exclusief voor abonnees Schimmel verbreekt vorig record met half miljoen jaar 01 juni 2019

De meesten van ons kennen het woord 'schimmel' van vergeten brooddozen of nare infecties. Er is echter groot nieuws voor onderzoekers die gespecialiseerd zijn in deze fascinerende micro-organismen: in sedimentair gesteente - d.w.z. bestaande of ontstaan uit afzetting - uit het Canadese noordpoolgebied is de oudste fossiele microschimmel ooit aangetroffen. De schimmel blijkt minstens 900 miljoen jaar oud. Dat is zowat het dubbele van de oudste schimmel die tot dusver was gevonden. Het organisme, dat nog geen tiende van een millimeter lang is, kreeg de poëtische naam Ourasphaira giraldae.

