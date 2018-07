Schildpad van Jan Fabre beklimmen kost u 250 euro 27 juli 2018

Wie vanaf vandaag het kunstwerk 'Searching for Utopia' van Jan Fabre in Nieuwpoort beklimt, krijgt een boete van 250 euro. "We zijn het grondig beu. De vijf ton zware schildpad is geen speeltuig, maar een kunstwerk. Mensen klauteren er naar hartenlust op, waardoor de bovenlaag uit bladgoud alweer beschadigd is", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). Het kunstwerk stamt uit 2003 - kostprijs: 325.000 euro - en werd recent gerestaureerd met bladgoud in plaats van het originele brons. Die restauratie kostte een slordige 139.000 euro. "Er staan nu vier haarscherpe camera's op gericht, waardoor de politie overtreders op heterdaad kan betrappen", besluit Vanden Broucke. (BBO)

HLN