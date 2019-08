Exclusief voor abonnees Schildpad kan zelf geslacht bepalen 31 augustus 2019

00u00 0

Door te bewegen in hun ei kunnen embryo's van schildpadden zelf kiezen of ze zullen uitgroeien tot een mannetje of een vrouwtje. Dat blijkt uit onderzoek waarbij Australische en Chinese wetenschappers de handen in elkaar sloegen, en dat gepubliceerd is in het tijdschrift Current Biology.

