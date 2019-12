Exclusief voor abonnees Schietpartijen 20 december 2019

00u00 0

Enige relativering is hier wel op zijn plaats. Ik woon in Antwerpen en heb de stad onder Bart De Wever veel veiliger zien worden. Dit geweld is puur drugsgerelateerd, dus als je er zelf niet bij betrokken bent, heb je niets te vrezen. Eerder het krapuul dat het andere krapuul aan het opruimen en bedreigen is. In een havenstad is dit onvermijdelijk en zal ermee omgegaan moeten worden.

Joris Peeters

