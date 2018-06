Schietpartij in Malmö eist drie doden 20 juni 2018

Er zijn in totaal drie doden en drie gewonden gevallen bij de schietpartij van maandagavond in het Zweedse Malmö. Dat heeft de plaatselijke politie gemeld. Twee slachtoffers (18 en 29) stierven kort nadat ze in het ziekenhuis waren opgenomen. Een derde slachtoffer (27) is gisterochtend overleden. Drie andere jongemannen raakten gewond, één van hen is er erg aan toe. Een woordvoerder bevestigde dat er niet uitgegaan wordt van terreur. Verscheidene slachtoffers waren bekend bij de politiediensten. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugs- en prostitutiemilieu. Eén van de daders had een automatisch wapen, en er zijn zeker achttien kogelhulzen gevonden volgens plaatselijke media. Rond het tijdstip dat de schutter toesloeg, waren er veel mensen op de been die de WK-overwinning van Zweden op Zuid-Korea aan het vieren waren.

HLN