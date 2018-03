Schietende leraar opgepakt in klas in Verenigde Staten 01 maart 2018

In een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia is gisteren een leraar opgepakt die minstens één schot afgevuurd zou hebben. De man had zich gebarricadeerd in een klaslokaal. De omgeving van de school werd ontruimd en het gebouw zelf ging in lockdown. De leerlingen bleven ongedeerd en waren volgens de politie niet in gevaar. Het incident komt er enkele dagen nadat president Donald Trump geopperd had om leraren in scholen te bewapenen, om zo schietpartijen zoals die in Florida vorige maand tegen te gaan.