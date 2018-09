Schiavone zegt ciao 06 september 2018

Francesca Schiavone (WTA 454) heeft gisteren op de US Open een punt gezet achter 20 jaar proftennis. De 38-jarige Milanese werd in 2010 op Roland Garros de eerste Italiaanse die een grandslamtitel wist te winnen. Schiavone - frisse persoonlijkheid, gevarieerde speelstijl - was op haar best het nummer vier van de wereld (2011) en won in totaal acht WTA-toernooien. "Ik zeg vaarwel met mijn hart. Want in mijn hoofd zou ik nog willen verder doen." (FDW)