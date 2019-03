Scherpschutter Sotiriou onzeker bij Cyprioten 23 maart 2019

'Verlies nooit de hoop.' De tatoeage op de linkerarm van Pieros Sotiriou (26) zou symbool kunnen staan voor de mindset bij de Cypriotische supporters. Sotiriou is namelijk de scherpschutter, zo bleek tegen San Marino andermaal, maar na zijn twee goals moest de spits van FC Kopenhagen geblesseerd naar de kant. Hij is onzeker. Het geldt ook voor Grigoris Kastanos (21). De ex-speler van Zulte Waregem, die nu meetraint met Ronaldo bij Juventus, bleef op speeldag één uit voorzorg aan de kant. De verwachting is dat Cyprus zijn middenveld versterkt en met slechts één aanvaller start. Tegen San Marino waren er nauwelijks 4.000 toeschouwers opgedaagd, de Cypriotische bond hoopt dat het stadion met 22.000 plaatsen nu wel volloopt. Vanuit België maken 250 fans de verplaatsing naar Nicosia. (PJC)

