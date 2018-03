SCHERP GESTELD ONZE CHEF WIELRENNEN ZIET SKY HOOG SPEL SPELEN 03 maart 2018

00u00 0

Wat niet verboden is, is toegestaan

Dat hij anders zo'n lieve, welopgevoede jongen is, lazen we gisteren nog in de krant. Maar is het daarom dat Gianni Moscon racistische praat naar het hoofd van Kévin Reza slingert, als hij eenmaal aan het koersen is? Is het daarom dat hij Sébastien Reichenbach in volle afdaling van zijn fiets duwt? Hangt hij daarom aan volgwagens? Heeft Gianni Moscon te veel testosteronpatches op zijn armen kleven aan de vooravond van een koers, hem verstrekt door wie ook de ploegarts van Team Sky mag zijn?

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN