SCHERP GESTELD Schuldig verzuim 10 november 2018

00u00 0

De onthullingen van Football Leaks zijn een nieuwe trap in het kruis van het Belgisch voetbal, dat al weken groggy op de grond ligt. Een klap in het gezicht van alle clubs die de voorbije jaren gedegradeerd zijn omdat de licentiecommissie heeft nagelaten aan te tonen wat iedereen al lang wist. Dat Moeskroen een makelaarsclub is, met als enige bestaansreden de bankrekening van enkele schimmige figuren spekken, ergens ver weg in een belastingsparadijs. Met, zo blijkt, op de achtergrond de CEO van de Pro League die niet alleen op de hoogte is. Erger nog: die dat allemaal gedoogt.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN